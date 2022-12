Andreas- Berlin Mittwoch, 28.12.2022 | 12:05 Uhr

"Derzeit sind die Signale aus den Krankenhäusern eher noch so, dass sie mehr als voll sind und es überall an Personal fehlt. Insofern betrachte ich das Masketragen in den Wintermonaten auch als einen Akt der Solidarität"

Die Fassung des IFSG um die es geht sieht die Maßnahmen wegen Corona vor. Wenn man was anderes will muss man das Gesetz ändern und sich nicht permanent neue Ausreden ausdenken wieso das nicht geht oder jenes zu früh ist.

Und Solidarität ist etwas freiwilliges... per Gesetz Solidarität festzulegen und ein nicht beachten unter Strafe zu stellen... Naja da sollte man vorsichtig sein, sonst warten alle zukünftig bei Solidarität auf Gesetze.