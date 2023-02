Berliner Schulen - Oberschulplätze reichen voraussichtlich auch in diesem Jahr nicht aus

Do 23.02.23 | 19:49 Uhr

dpa Audio: Radio Fritz | 23.02.2023 | Christin Huchel | Bild: dpa

Auch in diesem Jahr werden wohl einige der kommenden Berliner Siebtklässler zu Ferienbeginn noch nicht wissen, welche Schule sie besuchen werden. In den Bezirken zeichnet sich ab, dass die Plätze wie im vergangenen Jahr kaum - oder nicht - ausreichen.

Oberschulplätze für Siebtklässler in Berlin sind auch in diesem Jahr knapp. Fachleute aus Berliner Bezirken rechnen damit, dass wie im vergangenen Jahr nicht alle Kinder regulär versorgt werden können.



So sagte die für die Schulen in Berlin-Mitte zuständige Stadträtin Maja Lasic dem rbb, sie erwarte in diesem Jahr ein Schulplatzdefizit in ähnlicher Größenordnung wie im vergangenen Jahr. Damals hatte es im Juni rund 60 Plätze für Siebtklässler gegeben. Nach langer Suche waren am Diesterweg-Gymnasium zwei zusätzliche Klassen eingerichtet worden.

In Mitte fehle ein ganzer Gymnasialstandort, erklärte Lasic. Ein neues Gymnasium in Mitte wird der Stadträtin zufolge frühestens in rund vier Jahren fertig. Mit Blick auf Schülerzahlenprognosen sei zudem ein weiterer Standort nötig.



Ähnliche Situation wie in Mitte auch in Pankow

Auch in Pankow geht die dortige Bezirksschulstadträtin Dominique Krössin von einer ähnlichen Situation aus wie im Vorjahr. Bis Juni waren dort ebenfalls noch rund 60 angehende Oberschüler unversorgt. Momentan fehlen laut Krössin - als Zwischenstand - sogar rund 300 Plätze. In Absprachen mit der Bildungsverwaltung und den anderen Bezirken werde versucht, dennoch für die Kinder Schulen zu finden, möglichst in Wohnortnähe. Im vergangenen Jahr richtete auch Pankow eine zusätzliche Klasse an einem Gymnasium ein. Zudem nahm Charlottenburg-Wilmersdorf im Sommer weitere Siebtklässler aus Pankow auf. Die Anmeldefrist für die Oberschulen ist am Mittwoch abgelaufen. Die Bescheide, wer an welcher Oberschule aufgenommen wird, sollen bis zum 14. Juni rausgehen. Kinder, die an keine ihrer drei Wunschschulen kommen, sollen bis spätestens 5. Juli andere Vorschläge erhalten.



