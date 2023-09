Hintergrund ist ein Streit um die Trinkwasserversorgung in der Region durch die Flutung des Cottbuser Ostsees, einem früheren Tagebau. Die Stadt Frankfurt (Oder) und die Wassergesellschaft FWA befürchteten dadurch eine Erhöhung des Sulfatgehalts im Trinkwasser, das aus der Spree entnommen wird. Frankfurt (Oder) und der Wasserwerk-Betreiber zogen zunächst vor das Verwaltungsgericht Cottbus, einigten sich im Februar dieses Jahres aber außergerichtlich mit der Leag. Darin vereinbart wurde, dass Frankfurt für die Reaktivierung des Wasserwerks Müllrose von der Leag Geld erhält - die genaue Höhe ist aber nicht bekannt. Das bishergige Wasserwerk in Briesen (Oder-Spree) soll dafür aufgegeben werden. Laut "Correctiv" enthält die Vereinbarung aber auch einen Passus, wonach "die Stadt und ihr Wasserverband FWA (...) künftig nicht einmal mehr den Anschein erwecken [dürfen], der Konzern gefährde oder erschwere die Trinkwasserversorgung". Das Medium spricht in diesem Zusammenhang von "Schweigegeld".

Zudem werde es für die FWA immer aufwändiger, aus dem bisherigen Werk in Briesen Trinkwasser in guter Qualität herzustellen. "Wir haben Sulfatgehalte, die in der Spree langsam, aber kontinuierlich gestiegen sind. Der Grenzwert liegt bei 250 Milligramm. Wir sind sehr, sehr dicht dran und die Verdünnung des Spreewassers hat aber Grenzen", so Weber. Um die Ausgangslage für Frankfurt zu verbessern, solle daher in Müllrose das Wasser aufbereitet werden. Ohne die Mittel der Leag, so Weber, hätten die Kosten dafür die Wasserpreise in Frankfurt um bis zu 20 Prozent angehoben.