Die SPD im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg setzt sich dafür ein, künftig die Formulierung "Bürger:innenamt" statt "Bürgeramt" zu benutzen. "Durch weitere sprachliche Sensibilisierung öffentlicher Einrichtungen und der Umbenennung des Bürgeramts in 'Bürger:innenamt' bekräftigt der Bezirk seine Pflicht queeres Leben öffentlich auch sprachlich zu repräsentieren", heißt es in dem Antrag, den die SPD-Fraktion in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eingebracht hat. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" darüber berichtet. Inzwischen wurde der Antrag an den zuständigen Ausschuss überwiesen.