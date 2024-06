Das Kuratorium der TU hat sich am Montag hinter Uni-Präsidentin Geraldine Rauch gestellt. Diese steht in der Kritik, weil sie einen antisemitischen Post mit "gefällt mir" markiert hatte. Das Kuratorium teilte mit, Rauch solle die Chance bekommen, Fehler wieder gutzumachen.

Das Kuratorium der Technischen Universität (TU) Berlin unterstützt mehrheitlich die in die Kritik geratene Präsidentin der TU, Geraldine Rauch. Das ist das Ergebnis einer Gremiums-Sitzung am Montag.

Nach der mehrstündigen Video-Sitzung forderte das Gremium Rauch gleichzeitig auf, glaubwürdig an einem Neuanfang zu arbeiten, und bot eine "kritisch-konstruktive Begleitung" an. In spätestens einem Jahr solle Rauch einen Bericht über Fortschritte bei der Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus an der TU vorlegen.