Karl dGr. Berlin Mittwoch, 05.06.2024 | 15:59 Uhr

Man könnte viele Worte darauf verwenden, um den Selbstbetrug der Demonstranten zu zertrümmern. Man müsste beim Genozid-Vorwurf beginnen, der eine perfide Umkehr der eigentlichen Ziele der beiden Kriegsparteien – Israel und Hamas – ist. Die Hamas schreibt in ihrer Charta relativ unverhohlen, dass sie Israel vernichten will. Israel wiederum warnt palästinensische Zivilisten vor Angriffen und nimmt mit diesem Vorgehen zusätzliche eigene Opfer in Kauf. Der zentrale Vorwurf an Israel ist also eine groteske Verdrehung der Absichten und angesichts des Holocausts an den Juden eine primitive Provokation.

Um noch ein einigermassen kohärentes Weltbild zu haben, müssen die Demonstranten das Hamas-Massaker vom 7. Oktober komplett ausblenden. Oder aber die Massenhinrichtungen, Massenvergewaltigungen und Massenentführungen von Zivilisten zur legitimen Widerstandsaktion eines unterdrückten Volkes erklären. Beide Strategien kommen zur Anwendung.