Die Umsetzung des Konsumcannabisgesetzes in Berlin lässt weiter auf sich warten. Da in den Prozess verschiedene Stellen involviert sind, könne noch nicht gesagt werden, wann die Verordnung in Kraft tritt, so die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. An der Umsetzung wird demnach intensiv gearbeitet.



Ursprünglich war geplant, dass Lizenzen ab dem 1. Juli beantragt werden können.



Derzeit arbeitet die Senatsverwaltung an einem Vorschlag, der anschließend dem Senat vorgelegt wird. Im Anschluss erhält der Rat der Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeister die Möglichkeit zur Stellungnahme. Der letzte Schritt sei, die Verordnung zur Kenntnisnahme ins Abgeordnetenhaus einzubringen. Das passiert angesichts der parlamentarischen Sommerpause wohl frühestens im September.