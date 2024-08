Icke Berlin Montag, 05.08.2024 | 15:12 Uhr

irgendwie kann ich die Begeisterung der Politiker nicht teilen. Unter Mitarbeiter-WOHNUNGEN verstehe ich was anderes. Warum sind sie der Meinung dass es ok ist, wenn man ausländische Mitarbeiter in völlig überteuerte Minizimmer steckt.

Und ich kann mir vorstellen, dass sich "die besten Köpfe für die Berliner Verwaltung und die Landesunternehmen weltweit" unter Wohnen auch was anderes vorstellen.

Und mit 76 Appartements für 8,5 Mio Euro hat Stefan Evers als Aufsichtsratsvorsitzender der Berlinovo (wieso hat eigentlich eine GmbH einen Aufsichtsrat?) bei einem Jahresüberschuss von 141,4 Mio Euro in 2022 sich nicht wirklich verausgabt. Möblierte Mini-Appartements (bisher meist für Studenten) sind scheinbar der Unternehmensschwerpunkt. Wobei man die ab 440 € für 16 Quadratmeter auch erstmal haben muss... Und warum werden keine Wohnungen für Berliner gebaut?