Auch vier Monate nach der Teillegalisierung von Cannabis herrscht in Berlin noch Unklarheit in einem wichtigen Punkt: Wer genehmigt und kontrolliert den Anbau in Vereinen? Nun scheint sich etwas zu tun.

Das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) soll in Zukunft dafür zuständig sein, den Anbau von Cannabis zu genehmigen und zu kontrollieren. Das bestätigten Senatskreise dem rbb am Donnerstag. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] darüber berichtet.

Die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland gilt bereits seit Anfang April. Der Besitz bestimmter Mengen, der private Anbau und der Konsum der Droge sind Erwachsenen unter Auflagen erlaubt. Seit Juli dürfen auch Anbauvereinigungen Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder abgeben. Dafür müssen sie allerdings eine Erlaubnis beantragen. In Berlin bleiben die Anträge bisher liegen, weil noch die Rechtsverordnung fehlt, wer zuständig ist.

Die Anbau-Vereine in Berlin wussten allerdings bislang nicht, woran sie sind. Noch war offen, wer die Anträge zum Anbau von Pflanzen in Cannabis-Vereinen im Land Berlin bearbeitet und das, obwohl bereits Anträge vorliegen. Die Senatsgesundheitsverwaltung sah dies zunächst als Aufgabe der Bezirke, was diese aber ablehnten. Sie argumentierte, sie hätten zu wenig Personal und sollen die Anträge deshalb in der Regel zunächst nicht bearbeitet haben. Die Senatskanzlei will, dass das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales zuständig wird.

Um das auf den Weg zu bringen, soll die Gesundheitsverwaltung eine Senatsvorlage erarbeiten. Wahrscheinlich nach der Sommerpause soll die Vorlage im Senat besprochen werden. Alle anderen Bundesländer haben die Zuständigkeiten bereits geklärt.