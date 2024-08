Schüsse auf Büro von SPD-Abgeordnetem in Berlin abgegeben

Anschlag in Oberschöneweide

Auf das Bürgerbüro des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft in Berlin-Oberschöneweide ist ein Anschlag verübt worden.

Das Konterfei des Mitglieds des Abgeordnetenhauses wurde von vier Schüssen getroffen, wie Düsterhöft selbst öffentlich machte. Außerdem wurde mit roter Farbe eine Parole auf eine Hauswand neben dem Büro in der Siemensstraße 15 gesprüht. Dort steht: "We condemn Germany for genocide" (Wir veurteilen Deutschland für den Genozid).