SPD und CDU in Berlin wollen sich dafür einsetzen, dass das rote, nach unten gerichtete Dreieck als Symbol der Terrororganisation Hamas verboten wird. Die beide Regierungsfraktionen verabschiedeten einen Antrag, in dem sie die Bundesregierung auffordern, entsprechend tätig zu werden.

"Das rote Dreieck ist eine Bedrohung für Menschen in Berlin, die damit gezielt 'markiert' werden", erklärte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Martin Matz schriftlich am Dienstag. Die Versammlungsbehörde werde künftig bei Demonstrationen mit Bezug auf den Nahostkonflikt die Auflage erteilen, dass das Symbol nicht gezeigt werden dürfe, kündigte Matz an. "Wir müssen hier klar und wehrhaft gegen Gewalt und Antisemitismus bleiben."