Dies ist der vierte und letzte Bauabschnitt der Sanierung der Stadtbahnstrecke. Gebaut wird an Weichen an der Friedrichstraße und Brücken in Alt-Moabit. Zudem müsse eine Fahrbahn-Übergangskonstruktion am Hauptbahnhof erneuert werden, so die S-Bahn Berlin.

Aufgrund der Unannehmlichkeiten gelte laut S-Bahn eine tarifliche Kulanzregelung: Bis Montag können Fahrgäste Tickets des Kurzstreckentarifs Berlin für eine Regio-Zugfahrt (DB Regio sowie Odeg) für bis zu drei S-Bahn-Stationen nutzen. "Es werden auch die S-Bahnstationen mitgezählt, an denen die Züge nicht halten", betont die S-Bahn Berlin auf ihrer Webseite. Wer also ein entsprechendes Ticket hat, kann etwa am Zoo in einen Regionalzug umsteigen und damit bis zum Hauptbahnhof fahren. Normalerweise gelten Kurzstreckentickets nicht für Regionalzüge.