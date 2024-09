mal ehrlich Ost Mittwoch, 18.09.2024 | 16:37 Uhr

"Kindern aus finanziell schwächeren Familien wird teilweise ein kostenfreies Mittagessen zur Verfügung gestellt."



Sollte das nicht ausreichen. Also Steuergeld für Subvention von Gutverdienern find ich irgendwie auch nicht richtig. Und warum nur in der Grundschule? Gerade Jugendliche brauchen doch ordentlich was zu beißen. Ich finde die Linke sollte sich mehr um den Wohnungsbau und die Mieten kümmern, wenn sie schon den Kapitalismus unbedingt verbessern will.