Preis für Schulessen in Potsdam bleibt bei maximal 3,90 Euro

Für ein Mittagessen in der Schule müssen Schülerinnen und Schüler in Potsdam weiterhin nicht mehr als 3,90 Euro zahlen. Die verbindliche Höchstgrenze werde an allen städtischen Schulen bis Ende des kommenden Schuljahres fortgesetzt, teilte die Stadt mit.

"Soweit die geltend gemachten Kosten über diesem Betrag liegen, übernimmt die Landeshauptstadt Potsdam den übersteigenden Betrag." Schon im Jahr 2023 wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entschieden, dass der Preis, den Eltern für das Essen zahlen müssen, nicht über 3,90 Euro liegen dürfe.