Do 05.09.24 | 10:23 Uhr

Gegen Schulen in Berlin hat es am Donnerstag Drohungen gegeben.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Vormittag sagte, gingen E-Mails mit entsprechendem Inhalt bei den Einrichtungen ein. An der Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg sei man deshalb mit acht Beamten im Einsatz gewesen. Dieser sei gegen 8:30 Uhr beendet gewesen. Weitere Details konnte der Sprecher noch nicht nennen. Unklar ist auch, ob die Schule wegen des Vorfalls geschlossen wurde.

Medienberichten zufolge [tagesspiegel.de] hat auch die Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain eine solche Mail bekommen und blieb am Morgen geschlossen. Diese Information hat der Polizeisprecher nicht bestätigt.

Wie viele weitere Schulen betroffen sind, ist unklar.