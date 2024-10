Was die mögliche Aussetzung des Asylrechts in Polen für Brandenburg bedeutet

Polens Ministerpräsident Donald Tusk fährt einen harten Kurs in der Migrationspolitik. Unter anderem will er das Asylrecht an der Grenze zu Belarus aussetzen. Große Veränderungen an der deutsch-polnischen Grenze sind aber nicht zu erwarten.

Seitdem Polens Ministerpräsident Donald Tusk diese Woche ankündigte, das Asylrecht an der östlichen EU-Außengrenze aussetzen zu wollen, wird in Brandenburg über mögliche Auswirkungen auf die deutsch-polnische Grenze diskutiert. In der Region wird befürchtet, dass dadurch der Druck auf der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg steigen könnte, an der die Bundespolizei seit einem Jahr stationäre Grenzkontrollen durchführt. In den kommenden Monaten dürfte sich aber in Brandenburg wenig ändern: Nicht nur, weil Polen die europäischen Asylregelungen nicht einseitig ändern dürfte, sondern vor allem deswegen, weil aktuell nur wenige Menschen einen Asylantrag in Polen stellen.

Bundespolizei will an deutsch-polnischer Grenze unberechenbar bleiben

Für die deutsch-polnische Grenze in Brandenburg dürfte die Entscheidung aus Warschau keine nennenswerten Auswirkungen haben, glaubt auch Tim Beichelt, Professor für Europa-Studien an der Europa-Universität Viadrina. Polen schiebe bereits viele Menschen an der Grenze zu Belarus zurück, wenn sie es überhaupt über die stark gesicherte Grenze schaffen. "Insofern ist es so, dass Tusk thetorisch etwas vollzieht, was Praxis ist. Aber da es eine Praxis ist, die in gewisser Weise illegal ist, reden alle darüber", sagte Beichelt dem rbb.

Polens Regierungschef begründete seine Entscheidung vielmehr mit dem Geschehen an der Grenze zu Belarus. Vom dortigen Regime werden nach Angaben der polnischen Regierung und zahlreichen Beobachtern Migranten an die Grenze gebracht, um das EU-Land Polen zu destabilisieren. Das Recht auf Asyl ist in der polnischen Verfassung verankert.