Ausreisepflichtige Straftäter und "Gefährder" wurden in Berlin im vergangenen Jahr bis zu 71 Tage in Abschiebehaft festgehalten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der "Abschiebungshafteinrichtung für Gefährder Berlin" (AHEG) habe 20,1 Tage betragen, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Linken-Abgeordneten Ferat Kocak.

2022 betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer noch 23,4 Tage, 2021 waren es 10,3 Tage. Im vergangenen Jahr saßen 34 Männer in der Einrichtung (2022: 20; 2021:19). Derzeit ist die Einrichtung geschlossen und wird für den Maßregelvollzug umgebaut.