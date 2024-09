In Berlin gibt es derzeit keinerlei Haftplätze für Menschen, die abgeschoben werden sollen. Das teilte die Polizei dem rbb auf Nachfrage mit.



Das Abschiebe-Haftanstalt am Kirchhainer Damm in Berlin Lichtenrade sei aufgrund von Baumaßnahmen geschlossen, sagte Polizeisprecherin Valeska Jakubowski. Die Einrichtung werde voraussichtlich erst im November des nächsten Jahres wieder zur Verfügung stehen.



Laut Jakubowski gibt es in der Abschiebe-Haftanstalt am Kirchhainer Damm zehn Plätze. Nach ihren Angaben ist nicht geplant, die Zahl der Haftplätze bei den Umbaumaßnahmen zu erhöhen.