Do 03.10.24 | 14:34 Uhr

Mehrere Tausend Teilnehmer haben sich am Tag der Deutschen Einheit in Berlin zu einem Sternmarsch für den Frieden versammelt. Sie protestieren unter anderem gegen Waffenlieferungen und die Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland.

In Berlin haben am Donnerstagmittag an verschiedenen Orten Auftaktkundgebungen für einen geplanten Sternmarsch für Frieden begonnen. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, liegt die Teilnehmerzahl im oberen vierstelligen Bereich. Bislang verlaufe alles friedlich. Die Polizei sei mit 1.000 Kräften im Einsatz. Die Veranstalter nannten rund 30.000 Teilnehmer.

Auch pro-palästinensische Teilnehmer

Unter anderem am Breitscheidplatz in Charlottenburg versammelten sich Teilnehmer mit Fahnen und Plakaten der Linken, der AfD und des BSW. Zu sehen waren neben Friedens-, Deutschland- auch Palästina-Fahnen. Slogans wie "Diplomaten statt Granaten" oder "Stoppt den Krieg sofort - keine Waffenlieferungen in die Ukraine" waren zu lesen. In einem der drei Protestzüge liefen auch zahlreiche Demonstranten mit, die Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen forderten. Zum Teil waren Plakate mit Aufschriften wie "Schluss mit dem Besatzungsterror", "Nato treibt Krieg und Völkermord - Solidarität mit Donbass und Gaza" zu sehen. Vereinzelt gab es Rufe wie "Kindermörder Israel".

Redner von BSW, SPD, Linken und CSU

Zu der Demonstration aufgerufen hat das Bündnis "Nie wieder Krieg". Es richtet sich gegen die militärische Unterstützung der Ukraine, den Krieg im Nahen Osten und die Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Unterstützt wurde der Demo-Aufruf unter anderem von mehreren Bundestagsabgeordneten von BSW und Linkspartei, Gewerkschaftsvertretern und Aktivisten. Bei der Abschlussveranstaltung am Großen Stern in Tiergarten (14.30 Uhr) sind Reden unter anderem von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht und dem SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner geplant. Ebenso sollen die Linke-Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch sowie der CSU-Politiker Peter Gauweiler sprechen. Stegner verteidigte am Mittwoch seine geplante Teilnahme an der Friedensdemonstration. Er sehe kein Problem darin, mit Kritikern der Bundesregierung wie der BSW-Vorsitzenden Wagenknecht auf einer Bühne zu stehen, sagte er im rbb24 Inforadio. Sich wegen Wagenknecht aus der Friedensbewegung verdrängen zu lassen, halte er für falsch: "Wenn man das den Populisten überlässt, kommt das dabei heraus, was ich in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen gesehen habe", sagte er.

Gegendemos am Pariser Platz und vor russischer Botschaft

Kritiker der Kundgebung haben zu mehreren Gegendemonstrationen aufgerufen. Am Pariser Platz gibt es eine Protestaktion, bei der für die weitere Unterstützung der Ukraine zur Selbstverteidigung und einen nachhaltigen Frieden geworben wird. Vor der russischen Botschaft Unter den Linden legten Demonstranten in Totenkostümen am Vormittag Leichensäcke ab.

