Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 02.10.2024 | 12:47 Uhr

"Die Atomunfälle und Beinahe-Unfälle in der Kernenergie haben gezeigt. Keine Technik ist absolut sicher."



In diesem Punkt stimme ich Ihnen unumwunden zu. Ab einer spezifischen Größe einer Technik ist es ein unerträglicher Luxus zu denken: "Es wird schon nichts passieren, Schwund ist dabei."



Was in puncto Atombombe mal jemand formuliert hat, als die Bombe noch am Entstehen war, trifft es ziemlich genau: "Das Mittel ist zu groß für den Zweck, weil das Mittel größer ist als aller Zweck, der denkbar ist." Einfach mal auf der Zunge zergehen lasssen. Das betrifft nachvollziehbarerweise auch den siamesischen Zwilling, die so bez. "friedliche Nutzung" der Atomkraft.



Was die neugeschaffenen militärischen Möglichkeiten angeht, so gäbe es keine einzige Technik, die nur in den Händen Desjenigen verblieben wäre, der sie erfand, vielmehr fanden sie sich über kurz o. lang immer auch in den Händen Desjenigen, gegen den sie sich richteten.