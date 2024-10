Kairos Freitag, 18.10.2024 | 15:46 Uhr

Ich habe auch eine wichtige Frage. Nachdem Chialo durch dumme weil vorzeitige Zusagen die Kaufsumme für das Lafayette in die Höhe getrieben hatte, müssen wir hier auch wieder von Mauscheleien sprechen?



Aber immerhin würde jetzt statt eines US-amerikanischen Investors eine deutsche Bank profitieren, die den deutschen Steuerzahler schon Milliarden gekostet hat, das sind doch ein paar weitere Millionen die berühmten "Peanuts".



Also wenn man von Unicredit mal absieht.



"Zur Finanzierung des Projekts brachte der CDU-Politiker eine Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft ins Gespräch. "Wir wollen gucken, dass wir mit Investoren, die Interesse haben, in Gespräche kommen und eine Plattform geben, damit sie sich engagieren können", so Chialo. Denkbar sei zum Beispiel eine sogenannte Public-Private-Partnership."



Na, da hat man sich mir der Commerzbank den richtigen Partner ausgesucht, die kennen sich bestens aus. Beihilfe zum Steuerbetrug, Dividenden-Arbitrage zum Steuerbetrug uvm.