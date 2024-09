Do 26.09.24 | 11:37 Uhr

Die Niederlausitzhalle in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) soll saniert werden. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend beschlossen. Die Niederlausitzhalle ist eine der größten Sporthallen in ganz Brandenburg und ist seit Jahren dringend sanierungsbedürftig.

"Wir wollen diese Halle ins 21. Jahrhundert bringen", sagte Bürgermeister Andreas Pfeiffer. Die Halle soll dabei von einer reinen Sportstätte zu einem "Ort der Begegnung" werden, wie Pfeiffer sagt. Die Halle soll Raum für die Wissenschaft, für Unternehmen und für Freizeit und Sport sein. Das sei für die ganze Region ein wichtiges Vorhaben, schon, weil es keine ähnlich große Halle in der Region gebe, so Pfeiffer.

Das Gebäude ist denkmalgeschützt, bei seiner Errichtung handelte es sich um die größte freitragende Halle Europas. Entsprechend aufwendig sei die Sanierung, erklärt Pfeiffer. Etwa 30 Millionen Euro stehen für die Sanierung und den Umbau aus Strukturfördermitteln zur Verfügung.