Die Berliner Grünen haben ein Konzept für mehr bezahlbare Wohnungen beschlossen, wie die Partei am Samstag auf ihrer Landesdeligiertennkonferenz in Berlin mitteilten. Die Partei fordert, dass Vermieter mit mehr als 100 Wohnungen in Zukunft eine Lizenz brauchen, um vermieten zu können. Solch einen sogenannten Vermieterführerschein bekämen sie nur, wenn sie die Höhe ihrer Mieten offenlegen, sich verpflichten, Wohnraum sozial verantwortlich zu verwenden und diesen zu bewirtschaften.



Die Partei kündigte auf ihrem Landesparteitag an, dieses neue Vermietungskonzept in einem Wohnungswirtschaftsgesetz festlegen zu wollen. Erfüllt ein Vermieter die dann gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen nicht, müsse der Vermieter vom Markt genommen werden, sagte Landesparteichef Philmon Ghirmai unter dem Jubel der Delegierten.