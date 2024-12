Fred Berlin Dienstag, 17.12.2024 | 11:47 Uhr

die AFD würde sich so oder so selbst in die Opferrolle schieben. Egal wann die Einstufung erfolgt wäre. Die Umfragen zeigen doch, dass es den Wähler*innen vollkommen egal ist, ob die AFD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird oder nicht. Das bestärkt doch viele sogar noch in ihrer Wahl.



Was hier passiert, ist das Ergebnis der stetigen Angriffe der AFD, befreundeter Parteien und Verbände, gegen die Institutionen der Demokratie.

Wir verlieren nach und nach den Osten der Republik an offensichtlich demokratiefeindliche Kräfte.