Auf dem früheren Flughafengelände in Berlin-Tegel leben Tausende Geflüchtete in einer großen Notunterkunft. Die Zustände gelten als schwierig. Nun plant das Land auf einem nahen Areal der Bundeswehr dauerhafte Unterkünfte.

Anders als im bestehenden Flüchtlingszentrum Tegel mit aktuell 6.500 Plätzen handele es sich bei dem neuen Vorhaben um eine qualitätsgesicherte, dezentrale Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und nicht um eine Notunterkunft, erläuterte die SPD-Politikerin. Noch sei das Vorhaben nicht unter Dach und Fach, aber: "Wir sind in guten Gesprächen", so Kiziltepe.

Der Berliner Senat verhandelt mit der Bundeswehr über eine neue Flüchtlingsunterkunft in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel. Auf dem Areal Tegel Nord, das von der Bundeswehr genutzt wird, könnten 2.000 bis 3.000 geflüchtete Menschen untergebracht werden, sagte Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Montag.

In Berlin kommen monatlich im Schnitt knapp 1.800 Geflüchtete an. Alle müssen untergebracht werden - eine gesetzliche Verpflichtung. Doch im schwarz-roten Senat gehen die Meinungen über das "Wie" weit auseinander. Von Ute Schuhmacher

Aktuell leben in der Großunterkunft Tegel, die zunächst bis Ende 2025 genehmigt ist, laut Integrationsverwaltung gut 4.100 Menschen. 2.500 weitere Plätze stehen zur Verfügung. Über die Frage, wie es dort weitergeht, gibt es zwischen den Koalitionspartnern CDU und SPD unterschiedliche Vorstellungen . Während Kiziltepe verkleinern will, hatte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner jüngst gefordert, in Tegel 5.000 Plätze "draufzupacken".

Sozialsenatorin Kiziltepe kündigte zudem eine Schutzunterkunft für ausgebeutete Arbeitskräfte in Berlin an. Bisher kämen diese beispielsweise in die Notunterkunft in Tegel.



Die neue Unterkunft soll in diesem Jahr eröffnen. Im März will die Sozialsenatorin Details nennen, ab wann und in welchem Bezirk die Unterkunft geplant sei.

In Berlin gebe es Fälle von Arbeitsausbeutung in schlimmstem Maße, so die Sozialverwaltung. Betroffene Zuwanderer erhalten weit weniger als den Mindestlohn. Von einigen Arbeitgebern würden sie in schlechten Räumlichkeiten wie Kellern untergebracht. Bei Razzien hole die Polizei die Menschen dort raus, so die Sozialsenatorin.

Klageverfahren, damit Betroffene ihren angemessenen Lohn erhalten, dauern laut der Sozialverwaltung oft lange. Die Betroffenen sollen ihr zufolge währenddessen betreut und beraten werden.