Do 30.01.25 | 14:22 Uhr

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag will ein Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik durchdrücken - wenn es sein muss mit Hilfe der AfD. Das stößt nun auf deutliche Kritik, auch bei der Berliner CDU.

Wegner will AfD-unterstütztes Gesetz im Bundesrat ablehnen

In den Wintermonaten Januar und Februar 2024 hat die Innenverwaltung dabei weniger Menschen abgeschoben als während der anderen Monate des Jahres: 41 waren es im Januar und 32 im Februar. Von Januar bis Ende Februar gilt der Winterabschiebestopp, in dem nur Straftäter abgeschoben werden dürfen. Allerdings gibt die Innenverwaltung nicht an, aus welchen Gründen die 73 Menschen im Januar und Februar ausreisen mussten.