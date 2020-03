Mit dem bisherigen Erfolg der Corona-Maßnahmen zeigt sich der Brandenburger Ministerpräsident Woidke zufrieden. Ausgangsbeschränkungen schließt er vorerst aus. Man werde jedoch am Wochenende genau beobachten, was passiert.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich in einer Pressekonferenz am Freitag zufrieden mit der Wirkung der bisherigen Corona-Maßnahmen gezeigt. Ausgangsbeschränkungen, wie sie am Freitag einige Bundesländer verhängt hatten, könne er für diese Bundesländer zwar nachvollziehen, sagte Woidke, er schloss sie aber für Brandenburg zunächst aus: "für die nächsten Stunden und Tage zumindest". Man werde aber am Wochenende die Situation genau beobachten. Für Sonntag ist eine Besprechung der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant.

In Brandenburg müsse man wegen der Dauer der Inkubationszeit nun weiter abwarten, wie die erfolgreich die bisherigen Schritte waren. "Wir müssen auch leider damit rechnen, dass die Dynamik in den nächsten Tagen weiter zunimmt." Er habe für Brandenburg aber einen "sehr guten Eindruck", sagte Woidke. "Mich freut besonders, dass nicht nur die restriktiven Maßnahmen gut umgesetzt worden sind", so der Ministerpräsident, "sondern dass sich auch das Verhalten der Menschen im Land verändert hat."