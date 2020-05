Idealist Samstag, 30.05.2020 | 15:18 Uhr

Okay, die Anti- Coronamaßnahmen Demos lehne auch ich ab. Ich habs eher mit sinnvollen Veranstaltungen wie, "fridays for future" oder Pro-Flüchtlings-Demos. Ich kann ihre Kritik aber nicht nachvollziehen. Das Wochenende gilt in weiten Teilen des Arbeitslebens als frei. Deswegen werden Demonstrationen ja auch meistens an diesen Tagen durchgeführt. Also können Demonstrierende auch unbesorgt arbeiten gehen.