Der Berliner Senat berät am Dienstag über weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Nicht zu erwarten sind so weitreichende allgemeine Lockerungen, wie sie in Thüringen geplant sind. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sprach am Montagabend in einem rbb-Spezial von einem "falschen und gefährlichen Weg" in Thüringen.

Allerdings könnte es ab 4. Juni wieder volles Recht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit unter freiem Himmel geben. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag in der rbb-Abendschau an. Der Senat werde am Dienstag darüber beraten, zum 4. Juni Demonstrationen im öffentlichen Raum wieder vollständig freizugeben, mit dem entsprechenden Abstandsgebot. Die Einschränkung der Grundrechte müsse beendet werden, betonte Geisel. Außerdem werde man auch darüber sprechen, Fitness-Studios wieder zu öffnen. Müller nannte außerdem Kinos und kleinere Kongresse als Themen.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angekündigt, dass sie noch Gesprächsbedarf beim Hygienekonzept für die Gastronomie sieht. Das Thema hat an Brisanz noch gewonnen, nachdem am Wochenende bekannt geworden ist, dass sich in Niedersachsen am 15. Mai 18 Menschen im Zusammenhang mit dem Besuch eines Restaurants im Landkreis Leer mit dem Coronavirus infiziert haben [ndr.de]. Genau seit diesem Datum dürfen auch in Berlin Restaurants, Imbisse und Cafés wieder öffnen, wenn sie selbst zubereitetes Essen anbieten. Nach wie vor geschlossen sind in der Hauptstadt reine Schankwirtschaften. Dagegen demonstrierten am Montag Wirte und Stammgäste vor ihren Kneipen.