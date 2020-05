In dieser Woche können weitere Jahrgänge wieder in die Schulen. Dort müssen strenge Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Und häufig stoßen die Verantwortlichen an ihre Grenzen, wie die Bestandsaufnahme von Lisa Splanemann in einigen Berliner Schulen zeigt.

Über den Schulhof, in den ersten Stock, durch das Treppenhaus zurück in das Erdgeschoss, wieder hinauf in das erste Stockwerk. Vorbei an Absperrbändern, Desinfektionsmittelspendern und einer Lehrkraft, die prüft, ob die Hände 20 Sekunden lang gewaschen wurden. So beschreibt Abiturient Miguel Góngora die verschärften Hygienemaßnahmen, die vor einigen Tagen zu den Abiturprüfungen an seiner Schule in Charlottenburg-Wilmersdorf durchgeführt wurden. Zu diesem Zeitpunkt waren nur einige Schüler vor Ort an den Berliner Schulen, viele wurden durch Home-Schooling unterrichtet.

Das wird sich nun ändern. Seit Montag können an den Schulen wieder vermehrt Schüler unterrichtet werden. Laut der Bildungsverwaltung sollen nun auch Erst-, Fünft- und Siebtklässler an Grund-, Sekundar-, Gemeinschafts- und entsprechenden Förderschulen wieder Unterricht erhalten. Ziel ist es, möglichst alle Klassenstufen bis Ende Mai im Präsenzunterricht zu unterrichten. Doch was passiert, wenn zu Corona-Zeiten wieder vermehrt Schüler durch die Schulgänge strömen, die Toiletten in den Pausen nutzen und häufig die Klassenräume wechseln?