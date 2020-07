Bild: dpa/Annette Riedl

In Schönefeld am Donnerstag - In Tegel starten freiwillige Corona-Tests für Reiserückkehrer

29.07.20 | 09:43 Uhr

Seit Mittwoch in Tegel, ab Donnerstag in Schönefeld: An Berlins Flughäfen werden Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf das Virus getestet. Um 8 Uhr am Mittwoch öffnete im Terminalgebäude A gegenüber dem Gate A00 dieser Spezial-Check.

Seit Mittwochmorgen hat die erste Corona-Teststelle für Rückreisende aus Risikogebieten am Flughafen Tegel eröffnet. Eine weitere soll am Donnerstag am Flughafen Schönefeld in Betrieb gehen. Reisende erhalten damit unmittelbar nach ihrer Ankunft die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. Die Teststelle in Tegel befindet sich im Terminalgebäude A gegenüber von Gate A00 und A07 und ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Betrieben wird sie gemeinsam von der Charité und von Vivantes. Das Testangebot richte sich ausschließlich an Rückkehrende, die keine Krankheitssymptome zeigen, so ein Senatssprecher.

Gleich nach der Ankunft zum Test

Reisende mit Symptomen können sich nicht am Flughafen testen lassen, sondern sollen sich laut Senat direkt telefonisch beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Grundsätzlich sind Reiserückkehrende aus Risikogebieten per Gesetz zu einer 14-tägigen Quarantäne verpflichtet. Diese Quarantäne kann nun vorzeitig beendet werden, wenn das Testergebnis vorliegt und dabei keine Anzeiger für ein Coronavirus festgestellt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, dass die Tests voraussichtlich ab kommender Woche verpflichtend sein werden.

Kostenfrei und freiwillig - derzeit noch

Die Teststelle in Tegel startet mit einer Pilotphase, bei der zwei Test-Teams zum Einsatz kommen. Später solle das Angebot noch ausgebaut werden. Die Teststelle am Flughafen in Schönefeld eröffnet am Donnerstag im Terminalbereich L, ebenfalls zunächst mit zwei Test-Teams. Die Flugreisenden sollen durch Informationstafeln auf die Testmöglichkeiten hingewiesen werden. Wer sich testen lassen will, muss anmelden - entweder vor Ort oder online im Vorfeld. Mit einem Testergebnis können Reisende innerhalb von 48 Stunden rechnen. Sollte der Test positiv ausfallen, werde - wie auch sonst bei Corona-Tests - automatisch das zuständige Gesundheitsamt informiert.



Wer sich nicht direkt am Flughafen testen lassen will, hat dazu nach Angaben des Senats auch später die Möglichkeit, in allen Berliner Vertragsarztpraxen. Informationen dazu gibt es über die Notdienst-Rufnummer des Kassenärztlichen Bereitschaftsdiensts: 116 117.

Ob am Flughafen oder später beim Arzt, die - derzeit noch freiwilligen - Tests seien kostenfrei, hieß es.

Nonnemacher begrüßt die neuen Testangebote an den Airports

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (B90/Grüne) begrüßte die neuen Testmöglichkeiten im Inforadio. Sie sprach von einem weiteren Schritt zur Eindämmung der Pandemie. "Das wird jetzt zügig bearbeitet mit zwei Testteams. Wir erwarten zehn bis zwölf Maschinen, dann muss man sehen, wie hoch die Inanspruchnahme ist." freiwillig. Unter Umständen müsse man dann "in den nächsten Tagen nachsteuern".

Sendung: Inforadio, 29. 7. 2020, 8.20 Uhr