Der Berliner Landeselternausschuss hat sich skeptisch geäußert, dass die Maßnahmen des Stufenplans der Senatsverwaltung zur Eindämmung der Corona-Pandemie an den Schulen ausreichen.

Dass Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie an Berufsschulen auch im Unterricht zunächst ab Montag Masken tragen müssen, wie es am Donnerstag von der Senatsverwaltung beschlossen wurde, werde nicht überall reichen. In einigen Bezirken sei das Infektionsgeschehen schon jetzt sehr hoch, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Norman Heise, am Freitag im rbb.