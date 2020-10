Kafka Dienstag, 27.10.2020 | 13:04 Uhr

Zusammenfassung der Woche:

- Rechtsextreme Demos kein Problem

- Kinder im Kindergarten kein Problem

- Schüler vor und nach der Schule in engem Kontakt miteinander ohne Maske etc kein Problem

- Studenten Sauf- und Grillfeste in dem Studentenwohnheim neben meinem Wohnhaus kein Problem



Aber

- Fußball mit Abstand böse böse

- Restaurants (und Bars?) mit Hygienekonzept böse böse

- an der frischen Luft auf Einkaufsstraßen rumlaufen ohne Maske böse böse



Da fehlen mir die Worte