Im Rahmen von Kontrollen der Corona-Maßnahmen stoppte die Berliner Polizei am Wochenende in der Kreuzberger Bergmannstraße Radfahrende ohne Maske. Nun stellte sich allerdings heraus: Die Maskenpflicht gilt nur für Fußgänger.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum in Berlin gilt nicht für Radfahrer. Ein Polizeisprecher bestätigte dem rbb am Montag, dass die sich die neue Verordnung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum nur auf Fußgänger beschränkt.

Am Wochenende waren Fahrradfahrende in der Bergmannstraße angehalten worden, weil sie keine Maske trugen. Die Straße in Kreuzberg gehört zu den zehn sogenannten Hotspot-Straßen, auf denen eine Maskenpflicht herrscht.

Die Kontrolle rief Verwirrung bei den Radfahrenden hervor. Deshalb habe sich die Polizei bei der zuständigen Stelle erkundigt, so der Sprecher. Die Verordnung gelte demnach nur für Fußgänger.