Bild: dpa/Christoph Soeder

Experten warnen vor Klinik-Engpässen - Müller rechtfertigt verschärfte Corona-Regeln in Berlin

09.10.20 | 10:41 Uhr

Fast 500 Neuinfektionen sind in Berlin binnen eines Tages gemeldet worden, die Obergrenze für weitere Maßnahmen ist gerissen. Am Freitag warnten der Regierende Michael Müller zusammen mit Wissenschaftlern vor einer Verschärfung der Lage.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat am Freitag gemeinsam mit Wissenschaftlern vor neuen Engpässen bei der Betreuung von Corona-Patienten gewarnt. Müller schloss dabei nicht aus, dass Berlin seine medizinischen Notfall-Plätze noch erweitern könnte.

Kliniken bereits voll - und es fehlt an Pflegekräften

Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité, mahnte, bereits "heute sind unsere Kliniken voll". Es gebe immer noch Patienten aus der Frühphase der Pandemie, die behandelt werden müssten. Es gebe zwar Intensivbetten - es fehle aber an Pflegekräften. "Wir haben einen absoluten Mangel an Intensivkräften, schon seit langer Zeit." Die Lage werde zurzeit dadurch verschärft, dass die Zahl der Infektionen unter den oft jungen Pflegekräften stiegen - danach würden Kontaktpersonen an den Kliniken ausfallen.



Die Betreuungskräfte seien der "Flaschenhals". Eine hohe Bettenzahl helfe nicht, wenn es kein Personal gebe. Frei rief auf, über niedrigere Auflagen bei der Behandlung zu diskutieren und auch jetzt schon darüber zu sprechen, wie bei Eingpässen mit Schwerkranken umgegangen werden könnte. Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo Kroemer, zeigte sich überzeugt, dass die Zahlen der Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, mit zeitlicher Verzögerung steigt. "Bei allem Respekt für Föderalismus", wäre jetzt ein koordiniertes Vorgehen der Bundesländer vonnöten.

"In Berlin immer unter verschärfter Beobachtung"

Müller rechtfertigte derweil die neuen Corona-Regeln in der Hauptstadt wie die Sperrstunde. In der jetzigen Lage seien schnelle und gezielte Einschränkungen gefordert, um hohe Infektionszahlen und dramatische Einschränkungen des soziales Lebens zu verhindern, sagte er bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit medizinischen Wissenschaftlern. "Ich weiß, dass wir in Berlin immer unter verschärfter Beobachtung sind", sagte Müller mit Blick auf Kritik von Bundesseite und aus anderen Bundesländern. Der Senat sei aber schon im Frühjahr frühzeitig eingeschritten und habe verschiedene Restriktionen verhängt - wie jetzt auch wieder. Müller betonte, dass die Corona-Infektionen bundesweit ansteigen, auch in anderen Großstädten. Vermutlich seien zwei Gründe entscheidend, bilanzierte Müller: "das Feiern in großen Gruppen - egal ob drinnen oder draußen" und kleinere Feiern in Innenräumen, bei denen nicht ausreichend auf Hygiene- und Abstandsregeln geachtet werde. Mit Feiern verbunden seien meist anhaltende, enge Kontakte. Müller kritisierte zudem den Umgang der Bundesländer mit den Reisebeschränkungen. Durch die komplizierten Regelungen werde unnötig Personal gebunden und Testkapazitäten geblockt.

Drosten: Kredit nicht verspielen

Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte mit Blick auf aktuelle Kenntnisse über Corona und Covid-19: "Viele Dinge haben sich eher geschärft als geändert in wissenschaftlicher Betrachtung." So lägen die Sterberaten in verschiedenen Altersgruppen inzwischen fast konstant. Nun sei es wichtig, dass die Bevölkerung gut informiert sei. "Das ist das was uns retten wird in einer schwierigen Situation." Deutschland sei in einer besseren Situation als andere Länder, "weil wir frühzeitig auf die Bremse gegangen sind im Frühjahr". "Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Kredit, den man damals gewonnen hat, nicht verspielt."

Am Donnerstag hatte es in Berlin erstmals mehr als 50 bestätigte Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag für die Millionenstadt bei 52,8. Damit wurde eine Schwelle überschritten, die mit Konsequenzen für Einwohner verbunden ist. Am Donnerstag war zudem die Zahl der Neuinfektionen so stark angestiegen. Binnen 24 Stunden kamen fast 500 Infektionen dazu - der höchste Wert in der Hauptstadt seit Beginn der Corona-Pandemie.

Treffen der Bürgermeister und Oberbürgermeister

Am Freitag berät zudem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage. An der Videokonferenz beteiligen sich nach Angaben eines Regierungssprechers neben Michael Müller als Regierendem Bürgermeister von Berlin (SPD) auch die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart.

Die Corona-Entwicklung gerade in den Großstädten besorgt die Politik zunehmend. Auch in Frankfurt am Main und weiteren Städten wie Bremen hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert überschritten.

Große Städte im Fokus

Städtetagspräsident Burkhard Jung bezeichnete den rasanten Anstieg als Alarmzeichen. "Ob es gelingt, die zweite Corona-Welle zu bremsen, wird sich in den nächsten Wochen in den großen Städten entscheiden", sagte der Leipziger Oberbürgermeister der Deutschen Presse-Agentur. "Denn dort leben viele Menschen auf dichtem Raum."

In Berlin gelten ab Samstag eine nächtliche Sperrstunde und strengere Kontaktverbote für drinnen und draußen. Die meisten Geschäfte sowie alle Restaurants und Bars müssen von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr schließen. Im Freien dürfen sich von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln. An privaten Feiern in geschlossenen Räumen dürfen nur noch maximal 10 statt bisher 25 Personen teilnehmen. Zudem gibt es eine allgemeine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden.