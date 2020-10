Rodrunner Berlin Donnerstag, 22.10.2020 | 08:39 Uhr

Wenn wir als Gesellschaft zur Abwechslung mal alle an einem Strang ziehen würden und nicht nur jeder egoistisch sein Ding durchziehen würde, könnten wir der Lage in zwei/drei Wochen Herr werden. Dann geht man eben mal nicht feiern und tanzt nicht verschwitzt dicht an dicht, sondern versucht als Gruppe, als Gemeinschaft das gemeinsame Ziel zu erreichen einen neuen Lockdown zu verhindern. Aber es denkt jeder nur an sich selbst und merkt nicht, wie er der Gesellschaft und auch dadurch auch sich selbst damit schadet! Ich gehe auch sehr gern aus und feiern usw, aber es gibt doch auch wichtigeres. Wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir mal als Volk und als Menschheit zusammenhalten würden!