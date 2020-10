Bild: dpa/Markus Schreiber

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein - Zwei Bundesländer schicken Besucher aus Berlin-Mitte und Neukölln in Quarantäne

02.10.20 | 17:09 Uhr

Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz weiten ihre Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf zwei Berliner Bezirke aus: Wer aus Berlin-Mitte kommt, muss in beiden Bundesländern in 14-tägige Quarantäne. In Rheinland-Pfalz gilt das auch für Neukölln.



Wegen der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen haben die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein eine Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Berlin-Mitte und Neukölln ausgesprochen. Sprecher beider Landesregierungen bestätigten das am Freitag dem rbb. In Rheinland-Pfalz müssen sich Reisende aus Mitte und Neukölln nach rbb-Informationen 14 Tage in Quarantäne begeben, außer sie können einen aktuellen Negativ-Test vorweisen. Als Grund gab eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums an, dass beide Innenstadtbezirke aktuell die Corona-Inzidenz von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage überschreiten.

Schleswig-Holstein stuft nur Mitte als Risikogebiet ein

In Schleswig-Holstein wird derzeit nur der Bezirk Mitte auf der Homepage des Bundeslands als innerdeutsches Risikogebiet ausgewiesen. Dort gilt eine 14-tägige Quarantäne nach Einreise, die jedoch nach einem negativen Test frühestens fünf Tag nach Einreise aufgehoben werden kann. Am späten Freitagnachmittag will der Ministerrat in Mainz die Quarantäneregeln neu bewerten. Mit einem Ergebnis ist erst am Abend zu rechnen.

Regelung gilt nicht für Kurzbesuche

Als Risikogebiete [rki.de] gelten Regionen, in denen der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wird. Neben Berlin-Mitte sind laut der Homepage von Schleswig-Holstein in Deutschland derzeit Hamm und Remscheidt (beide NRW) und der bayerische Landkreis Rhön-Grabfeld betroffen, wenn sie das Bundesland besuchen. Die Regelung gilt nicht nur für die Menschen, die in den Risikogebieten wohnen, sondern auch für Besucher: Wer also beispielsweise in Schleswig-Holstein lebt und zu Besuch in Berlin-Mitte war, muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Für die Regelung gibt es einige Ausnahmen: Sie gilt beispielsweise nicht für Menschen, die sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Auch Abgeordnete des Bundestags, der in Berlin-Mitte liegt, sind von der Regelung ausgeschlossen.

RKI-Vorgaben widersprechen Entscheidung in Kiel und Mainz

Mecklenburg-Vorpommern betrachtet die Berliner Bezirke nicht einzeln, sondern die Stadt als Ganzes. Das teilte das Gesundheitsministerium des Bundeslandes dem rbb am Freitagnachmittag mit. Hier liegt die Stadt mit derzeit 32,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner deutlich unter dem Grenzwert, ist also kein Risikogebiet. Schwerin hält sich damit an die Vorgabe des Robert Koch-Instituts [rki.de], die zwar die einzelnen Berliner Bezirke ausweist, für eine Quarantäne relevant aber nur die Zahl der Neuinfektionen der gesamten Stadt erachtet. "Derzeit liegt der Wert für Berlin unter 50. Für Einwohnerinnen und Einwohner aus der Hauptstadt gibt es deshalb derzeit keine Einschränkungen", so ein Sprecher des Ministeriums.



Auch auf der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz wird auf die Vorgaben des Robert Koch-Instituts verwiesen.

Weitere Berliner Bezirke könnten folgen

Neben Berlin-Mitte könnten demnächst auch die Bezirke Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg unter die Regelung fallen. Neukölln hat nach den aktuellen Zahlen 59,7 Fälle pro 100.000 Einwohner, Friedrichshain-Kreuzberg liegt mit 49,6 Fällen nur noch knapp unter der Schwelle. Unklar ist die Situation derzeit für Berlin-Besucher: Auch in der Berliner Infektionsschutzverordnung [berlin.de] ist eine Inlandsquarantäne vorgesehen, allerdings werden derzeit - mit Stand 24. September 2020 - keine aktuellen Risikogebiete ausgewiesen, die dies betreffen könnte.

Sendung: Abendschau, 02.10.2020, 19:30 Uhr