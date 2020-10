dpa/Christoph Soeder Audio: Inforadio | 07.10.2020 | Interview mit Dilek Kalayci | Bild: dpa/Christoph Soeder

Kalayci verteidigt Sperrstunde in Berlin - "Jetzt ist Schluss damit, nachts Party zu machen"

07.10.20 | 09:09 Uhr

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci verteidigt die strengeren Corona-Maßnahmen. Eine Minderheit von Bürgern missachte bewusst die Regeln und gefährde viele Menschen. Auch weitere Verschärfungen der Regeln schloss die Gesundheitssenatorin nicht aus.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat im rbb die neuen Corona-Einschränkungen in Berlin verteidigt. In der ersten Phase der Pandemie seien die Bürgerinnen und Bürger sehr diszipliniert gewesen, bilanziert sie im rbb-Inforadio. Die Infektionszahlen seien zunächst stark gesunken. "Aber jetzt merken wir, dass die Disziplin nachgelassen hat - gerade bei jungen Menschen, die sagen: Mein Gott, für mich ist das nicht schlimm." Diese jungen Leute aber hätten eine Verantwortung, denn sie könnten wieder andere anstecken. Kalayci betonte: "In einer Pandemie kann man nicht von einer Minderheit sprechen, denn eine Minderheit kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn sie sehr mobil ist."

"Die Zeit der Geselligkeit ist vorbei"

Das Nachtleben sei in den vergangenen Tagen und Wochen als Infektionsquelle ausgemacht worden, sagte Kalayci. Daher seien hier gezielt Maßnahmen ergriffen worden. "Es ist Schluss, nachts Partys zu machen, sich zu treffen", konstatierte Kalayci. "Die Zeit der Geselligkeit ist vorbei. Die Lage in Berlin ist ernst. Und da trägt jeder einzelne auch mit Verantwortung, diese Pandemie mit Berlin in den Griff zu bekommen." Es gebe aber "einige wenige, die diese Regelnsehr wohl kennen, aber sie bewusst ignorieren". Weitere Verschärfungen der Regeln schloss die Senatorin nicht aus. "Die Schärfe der Beschlüsse hängt von der Entwicklung ab. Und diese Entwicklung ist nicht gottgegeben, sondern hängt vom Verhalten jedes einzelnen ab."

Czaja bemängelt fehlende Kontrollen

Von Sonnabend an gilt in Berlin für Bars und Restaurants eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr. Außerdem dürfen sich in dieser Zeit nur noch höchstens fünf Menschen draußen versammeln. An privaten Feiern in geschlossenen Räumen dürfen nur noch maximal zehn statt bisher 25 Personen teilnehmen. Die Regeln sollen zunächst bis Ende des Monats gelten.



Kritik daran kommt von der Berliner FDP: Der Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja sagte, dass diese weitere Verschärfung keinen Sinn ergebe, wenn der Senat die bisherigen Maßnahmen nicht durchsetzen könne. Der Senat lasse sich von einer Minderheit, die nicht bereit sei, Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen, auf der Nase herumtanzen. Die FDP-Fraktion behalte sich vor, gegen die erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu klagen.