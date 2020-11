Die Länderchefs haben einen Konsens bezüglich der Corona-Regelungen für die Feiertage gefunden. In dem Papier steht auch die Empfehlung, Silvesterfeuerwerk an belebten Plätzen und Straßen zu untersagen. Ein Verkaufsverbot soll aber wohl nicht kommen.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen untersagen, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. "Die örtlich zuständigen Behörden bestimmen die betroffenen Plätze und Straßen", heißt es in einem dem rbb vorliegenden geeinten Beschlussentwurf der Länder für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch.

Zuvor hatte die Berliner Senatsverwaltung für Inneres angedeutet, dass sie ein generelles Verbot von Böllern an Silvester kritisch sehe, solange sie weiter zu kaufen sind. "Wer keine Silvesterböllerei haben will, muss verhindern, dass Böller überhaupt in den Handel kommen. Es erscheint einigermaßen weltfremd zuzulassen, dass Menschen Böller kaufen können, es ihnen aber verboten ist, sie anzuzünden", sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Martin Pallgen, am Freitag. Ein Verbot mache nur dann Sinn, wenn es keine Böller gebe, die gezündet werden könnten, also ein bundesweites Verkaufsverbot erlassen würde.

Auch vor Bekanntwerden der neuen Beschlussvorlage standen für Berlin schon einzelne Böllerverbotszonen fest. Sie hatten sich laut Senatsverwaltung in der Vergangenheit bereits bewährt.

Die traditionelle Silvesterparty am Brandenburger Tor wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Publikum stattfinden. Riesenpartys zum Jahreswechsel würden im Februar zu einer neuen Infektionswelle führen, hatte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) die Entscheidung in der "Berliner Morgenpost" [Bezahlangebot] begründet.