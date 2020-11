Die Länderchefs haben sich bereits vor dem am Mittwoch angesetzten Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einheitliche Kontaktregeln für Weihnachten und Silvester geeinigt. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, der auch dem rbb vorliegt.



Demnach können im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden, heißt es in dem vorliegenden geeinten Beschlussentwurf der Länder für die Beratungen mit Angela Merkel. Kinder bis 14 Jahren seien von dieser Zählung ausgenommen, so dass sich auch größere Familien treffen könnten.

Der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder, Berlins Regierender Michael Müller (SPD), hatte am Morgen zudem betont, dass sich die Länderchefs für eine Fortsetzung des Präsenzunterrichts an den Schulen einsetzen. Es sei "ein Papier entwickelt" worden mit Maßnahmen, "die wir gemeinsam umsetzen wollen", sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Am Montagabend hatten die Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz über das Vorgehen beraten.