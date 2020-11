Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 19.11.2020 | 10:44 Uhr

Hierbei gibt es eine Zurückhaltung und die kommt nicht von ungefähr.

In Russland bspw. werden die Veranstalter für sämtliche Schäden in Haftung genommen, die aus einer Demonstration heraus passieren. Das soll auch ganz bewusst abschreckend wirken - nicht nur hinsichtlich von Gewalt, sondern auch, was eine Anmeldung anbetrifft. Denn ausschließen lässt sich so etwas niemals.



Es kann nur unwahrscheinlicher gemacht werden und das ist der Grund für die Auflage hierzulande, Ordner zu stellen. Auch gibt es gemeinhin Vorbesprechungen und gemeinsame Lageeinschätzungen der Anmeldenden und der Polizei. Das scheint verlottert zu sein und auch konterkariert durch die Möglichkeit, binnen von Stunden eine Veranstaltung anzumelden. Irgendwo beißt sich die Katze dabei in den Schwanz.