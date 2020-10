Der Kollege macht Pause, aber sein Telefon nicht. Michael Biastoch geht ran. "Gesundheitsamt Neukölln, Biastoch, guten Tag?", fragt er, ein magerer Mann ganz in Schwarz gekleidet, der viel jünger aussieht als 37 Jahre. Am Apparat ist an diesem frühen Donnerstagnachmittag der Arbeiter C., angestellt in einer Fleischfabrik: Er solle sich melden, ein Kollege sei positiv getestet worden, und er selbst nun auch, sagt C.

Biastoch geht das Protokoll durch: Hat C. Symptome? Wenn ja, welche und wann traten sie auf? Wo er arbeite und wann er das letzte Mal dort gewesen sei? C. ist 39 Jahre alt, "ganz gesund, ein junger Mann", beteuert er, man kann es durch den Lautsprecher hören. Heute habe er noch in der Fabrik gestanden, es gehe ihm gut.

"Tut mir leid, aber Sie müssen trotzdem zwei Wochen in Quarantäne", antwortet ihm Biastoch und hört als nächstes Geräusche am anderen Ende der Leitung. C. ist verheiratet und hat mit seiner Frau vier Söhne. Auch sie müssen alle zuhause bleiben. Biastoch kündigt an, dass er ein Abstrichteam vorbeischicken könne, Kollegen in Schutzanzügen, die den Rest der Familie testen könnten. C. scheint sich in sein Los zu fügen, er bleibt freundlich. "Vier Kinder haben Sie. Mensch, da ist bestimmt immer was los, oder?", fragt Michael Biastoch noch, ein bisschen Smalltalk. Akzeptanz schafft man auch damit.

Der Fallermittler notiert C.s Angaben in einem Vordruck, später landen sie in einer Software, alles erscheint dann auf den zwei Bildschirmen vor Biastochs Tastatur. "Kommt immer drauf an, wie man mit den Leuten redet. Wenn wir erklären, warum wir das jetzt so machen, zeigen die meisten Verständnis – und manchmal muss man eben trotzdem eine Ansage machen", sagt Biastoch. Wirklich kontrollieren lässt sich nicht, wer die Quarantäne am Ende einhält. Ohne Eigenverantwortung geht es nicht.