Sitzung der Berliner Landesregierung - Kalayci informiert Senat über aktuellen Stand bei Impfzentren

01.12.20 | 08:04

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) informiert am Dienstag (10 Uhr) den Senat über den aktuellen Stand bei den geplanten Impfzentren. Sie sind Voraussetzung für die Impfungen, die zunächst Risikogruppen und medizinischem Personal angeboten werden sollen, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht. Mit ihrer Einrichtung wurde am Montag begonnen.



In Berlin sind sechs solcher Zentren vorgesehen, in denen täglich bis zu 20.000 Dosen verabreicht werden könnten. Dafür werden Ärzte, Sanitäter und Betreuer für ältere Menschen dringend gesucht. Im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses sagte Kalayci am Montag, Ziel sei, ab Mitte Dezember impfen zu können.

Hotels für die Durchsetzung der Quarantäne

Außerdem will der Senat beraten, ob in der Corona-Krise Hotels genutzt werden könnten, um dort Menschen in Quarantäne zu beherbergen. Der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), bekräftigte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" [daserste.ndr.de], er wolle Hotels und Pensionen in der Hauptstadt als Quarantäne-Räume nutzen. Damit solle die Isolierungspflicht durchgesetzt werden. Außerdem würde sichergestellt werden, dass Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, nicht in beengten Wohnungen mit ihren Familien oder Wohnungsgemeinschaften verbringen müssten, argumentierte Müller. "Wir sehen eine positive Tendenz, trotz der roten Ampel", sagte Müller dem rbb-Inforadio am Dienstag. "Die Maßnahmen greifen nur langsam, aber die Zahlen gehen nach unten." Deswegen müsse man über den Dezember und den Winter diszipliniert weitermachen. Bald jedoch werde man eine weitere Entlastung durch Medikamente und durch die Impfung bekommen, so Müller.

