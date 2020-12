Egon Berlin Dienstag, 15.12.2020 | 08:08 Uhr

"Senat klärt letzte Details zum harten Lockdown"

Wie war das gleich mit ggfs. zusätzlichem Urlaub für die Eltern, alles schon geklärt ?

Ich glaube nicht.....

Aber wir Eltern können beruhigt sein "der Arbeitsminister arbeitet bereits mit Hochdruck daran",

was hat er in den letzten Monaten eigentlich so gemacht. Daumen gedrückt dass die jetzige Situation nicht eintritt ??????

Was mich aber besonders beruhigt ist, dass digitaler Unterricht, nach der Info der Schule unserer Kinder, demnächst daraus bestehen soll, dass sich die Klassenlehrerin mindestens zweimal in der Woche meldet.

Das wir laufen wie ein Länderspiel...……. (aber wahrscheinlich wie D gegen E)!!!!