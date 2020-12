Katya Montag, 07.12.2020 | 17:23 Uhr

Naja...das sehe ich ja irgendwie nicht so ganz ein, warum eine Gruppe als erstes geimpft werden soll die eh leicht zu isolieren ist. Bei den Pflegern macht es selbstverständlich Sinn, aber bei multimorbiden bettlägerigen Pflegebedürftigen? Das ist doch Perlen vor die Säue ('Tschuldigung, so geht das Sprichwort halt).

Es sollte jegliches Krankenhauspersonal in der ersten Gruppe geimpft werden, dann die "essential workers", Polizei, Feuerwehr, Lehrer(!), dann alle Menschen die berufsbedingt viel Kontakt mit anderen haben, hier denke ich als erstes an die Angestellten im Einzelhandel und im Gastgewerbe.

Kurzum, es ist nahezu absurd die Impfpriorität so dermaßen vom Alter abhängig zu machen, und sehr wirtschaftlich ist es auch nicht, und darum geht es uns doch in erster Linie, sonst hätte es den harten Lockdown im November gegeben, und wir wären jetzt in einer weitaus besseren Situation.