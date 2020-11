In Berlin sind bislang 132 Covid-19-infizierte Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen gestorben. Das teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung dem rbb am Dienstag auf Anfrage mit.

Von den insgesamt knapp 300 Pflegeheimen in Berlin hatten seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr knapp zwei Drittel bestätigte Corona-Fälle. Am Montag galten in Berlin 494 Bewohnerinnen und Bewohner dieser Heime und 272 Mitarbeitende aktuell positiv auf Corona getestet.

Berlin hat gut 31.000 Plätze in Pflegeheimen. 1.021 Bewohnerinnen und Bewohner dieser Heime haben sich in Berlin seit Ausbruch der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von den Pflegekräften der Heime sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 603 positiv auf Corona getestet worden.

Zuletzt war es in einem Pflegeheim in Lichtenberg zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. Nach jüngsten Angaben vom Dienstag sind inzwischen 15 Bewohner gestorben. Zurzeit gibt es dort nach Behördenangaben 30 infizierte Bewohner in der Einrichtung sowie 17 infizierte Mitarbeiter in Quarantäne.



Anders sieht es in der ambulanten Pflege aus. Dort zählte die Senatsverwaltung bislang 19 Pflegebedürftige, die an oder mit Corona gestorben sind. Aktuell infiziert sind den Angaben zufolge 70 Menschen, die ambulant gepflegt werden, und 26 Pflegekräfte.