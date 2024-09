Streichert setzt sich bei Bürgermeisterwahl in Müncheberg durch

So 22.09.24 | 23:47 Uhr

In der amtsfreien Kleinstadt Müncheberg (Märkisch Oderland) hat sich Fritz-Georg Streichert (Wählergemeinschaft Bürgerverein Müncheberg) am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Streichert bekam 59,8 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung am Sonntagabend auf den Ergebnisseiten des Landes Brandenburg [wahlergebnisse.brandenburg.de] bekannt gab. Der zweite Kandidat Jörg Dießl (SPD) unterlag nach vorläufigem amtlichen Endergebnis im erstem Wahlgang mit 40,2 Prozent der abgegebenen Stimmen.



Streichert kam mit 2.429 Stimmen auf das geforderte Quorum zur Gültigkeit der Wahl von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten (5.829) von Müncheberg. Damit ist die Wahl gültig.