Der Cottbusser Radprofi Max Kanter hat auf der 2. Etappe der Deutschland-Tour erneut einen Top-10-Platz erreicht. Im Zielsprint auf der Etappe zwischen Meiningen und Marburg belegte der 24-Jährige vom spanischen Team Movistar in einem hochklassigen Feld am Ende den fünften Platz. Den Sieg holte souverän der 35 Jahre alte Norweger Alexander Kristoff.

Die weiteren deutschen Radprofis spielten im Finale der 201 Kilometer langen Strecke keine entscheidende Rolle. In einem gerade im letzten Abschnitt unruhigen und hektischen Rennen setzte sich am Ende eine 25-köpfige Spitzengruppe vom Feld ab. Viele Favoriten waren hier bereits geschlagen. Kristoff zog nach der letzten Kurve auf der 300 Meter langen Zielgeraden den Sprint an und gewann die Etappe von vorne.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden konnte der Tagesdritte Alberto Bettiol von seinem italienischen Landsmann Filippo Ganna übernehmen, der am Mittwoch den Prolog zum Auftakt in Weimar gewonnen hatte. Max Kanter ist als Elftplatzierter auch der beste Deutsche in der Gesamtwertung. Darüber hinaus belegt der Cottbuser den 5. Platz in der Sprintwertung.