Termine, Stars, Favoriten und die deutsche Mannschaft - Das müssen Sie über die Endrunde der Basketball-EM in Berlin wissen

Fr 09.09.22 | 15:05 Uhr | Von Jakob Lobach

IMAGO/camera4+ Audio: rbb24 Inforadio | 09.09.2022 | Armin Lehmann | Bild: IMAGO/camera4+

Nach der absolvierten EM-Vorrunde kommen die besten Basketball-Nationen Europas zur Endrunde in Berlin zusammen. Hier wird bis zum 18. September der Titel ausgespielt - große Stars und eine starke deutsche Mannschaft inklusive.



"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" So oder so ähnlich könnte das Motto der 16 Basketball-Nationalmannschaften lauten, die bei der Europameisterschaft das Achtelfinale erreicht haben. Nachdem die Gruppenphase in Köln, Mailand, Prag und Tiflis ausgetragen wurde, wird der EM-Titel nun bis zum 18. September in Berlin ausgespielt.

Der Spiel- und Terminplan

Los geht es in Berlin am Wochenende mit dem Achtelfinale. In jeweils vier Spielen am Samstag und Sonntag werden in der Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof die Viertelfinalisten ermittelt. Den Auftakt markiert am Samstag die Partie zwischen der Türkei und Frankreich (12 Uhr), die deutsche Mannschaft trifft später am Tag (18 Uhr) auf Montenegro. Am Sonntag teffen unter anderem die Griechen um NBA-Star Giannis Antetokounmpo auf Tschechien (20:45 Uhr). Der Sieger dieser Partie wäre ein möglicher Viertelfinalgegner Deutschlands am Dienstag. Dann finden ebenso wie am Mittwoch je zwei Viertelfinal-Spiele statt, am Freitag die beiden Halbfinals. Das Spiel um Platz drei (17:15 Uhr) und das Finale um den Titel (20:30 Uhr) bilden am Sonntag in einer Woche den Abschluss des Turniers.

Die Ticket-Situation

Einzig für den Finaltag gab es am Freitagmorgen keine Tickets mehr auf direktem Wege zu kaufen. In anderen Worten: Auch für das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Montenegro kann man noch Tickets bekommen – wenngleich nur noch sehr wenige und sehr ausgewählt. Wichtig zu wissen beim Kartenkauf: Man hat die Wahl zwischen Tages- und Session-Tickets (je zwei Spiele). Ab dem Viertelfinale besteht außerdem die Möglichkeit, Karten für einzelne Spiele zu kaufen. Preislich liegen die günstigsten, aktuell noch erhältlichen Tickets für das Achtelfinale der Deutschen (inkl. der Partie Spanien gegen Litauen) bei knapp 70 Euro.

Die Teams im Rennen

Von den großen Namen hat es in der Gruppenphase keinen kalt erwischt, sodass alle mehr oder weniger großen Favoriten in der K.o.-Runde dabei sind. Am wohl überraschendsten verpassten Israel und Georgien den Sprung ins Achtelfinale. In Gruppe A qualifizierte sich Spanien souverän als Gruppenerster gefolgt von der Türkei, Montenegro sowie Belgien für das Achtelfinale, während sich in der topbesetzten Gruppe B erwartungsgemäß Slowenien, Deutschland, Frankreich und Litauen durchsetzen. Bis dato dominante Griechen bringen aus der Gruppe C überraschend starke Ukrainer sowie Kroatien und Italien mit. Das ebenfalls noch ungeschlagene Serbien sowie Finnland, Polen und Tschechien komplettieren aus der Gruppe D kommend das Achtelfinale.

Die Favoriten

Einen übermächtigen Favoriten gibt es bei dieser Europameisterschaft nicht. Stattdessen haben sich sowohl die Buchmacher als auch die Experten auf ein Favoriten-Trio bestehend aus Griechenland, Serbien und Slowenien geeinigt. Während sich die Slowenen um NBA-Star Luka Doncic in der Gruppenphase zumindest eine Niederlage leisteten, gaben sich die anderen beiden Nationen bis dato keine Blöße. Insbesondere die Serben, die dem aktuell wertvollsten Spieler der NBA Nikola Jokic eine überragend besetzte Mannschaft an die Seite gestellt haben, wussten in der Vorrunde zu beeindrucken und gewannen ihre fünf Spiele im Schnitt mit mehr als 20 Punkten Differenz. Erweitert man den Begriff "Favoriten" zu "Mit-Favoriten", lassen sich problemlos noch einige weitere Nationen nennen: etwa Frankreich und Litauen, aber auch die deutsche Mannschaft.

Die deutsche Mannschaft

Mit beeindruckend starken Leistungen in der Gruppenphase hat die deutsche Nationalmannschaft bislang eine sehr starke EM gespielt. Angeführt von den NBA-Akteuren Dennis Schröder und Franz Wagner hat das Team vier von fünf Gruppenspielen gewonnen, dabei auch Top-Teams wie Frankreich und Litauen geschlagen und sich in der "Todesgruppe" B Platz zwei gesichert. Geglänzt hat die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert dabei mit einer gesunden Mischung aus individueller Klasse, viel Tiefe und Geschlossenheit in der Mannschaft sowie einem gesunden Selbstvertrauen. Die größten Schlagzeilen machte dabei der junge Berliner Wagner von den Orlando Magic. Mit seinen erst 21 Jahren avancierte der aus der Jugend von Alba Berlin stammende Flügelspieler in seinem ersten Nationalmannschaft-Sommer direkt zum zweiten Star neben Schröder. Wagners 32 Punkte beim deutschen Krimi-Sieg gegen Litauen waren dessen größtes, aber lange nicht einzige Ausrufezeichen im bisherigen Turnierverlauf. Auch die übrigen deutschen Akteure wussten bislang zu überzeugen – nicht zuletzt die drei weiteren Berliner Maodo Lo, Johannes Thiemann und Niels Giffey. Allen voran Lo spielt eine bemerkenswert starke EM und hat schon jetzt zahlreiche Step-Back-Dreier, wichtige Würfe und gute Drives zum Korb zu Deutschlands Siegen beigetragen. Thiemann und Giffey gehören ebenfalls zu den Leistungsträgern ihrer Auswahl und bekommen von Trainer Herbert in entscheidenden Momenten das Vertrauen. Hinzukommen Spieler wie Big Man Daniel Theis, der clevere Johannes Voigtmann oder Edelwerfer Andi Obst. Die Summe all dieser Faktoren ist die wohl stärkste Nationalmannschaft der vergangenen Jahre, die nach ihrer starken Vorrunde als Favorit ins Achtelfinale gegen Montenegro geht – und im Falle eines Weiterkommens auch gegen die großen Favoriten der EM keinesfalls chancenlos wäre.

Die Stars

Die Mannschaften der besagten Favoriten eint, dass sie je einen absoluten Top-Star in ihren Reihen haben. Griechenlands Giannis Antetokounmpo, Serbiens Nikola Jokic und Sloweniens Luka Doncic – alle drei dominieren auf ihrer Position selbst in der NBA das Geschehen und gehören zu den aktuell besten Spielern der Welt. Während der ungemein vielseitige und spielintelligente Center Jokic mit Serbien die Gruppe D dominierte, glänzte der Ausnahmeathlet Antetokounmpo in der Gruppenphase mit im Schnitt knapp 30 erzielten Punkten pro Spiel. Auch Luka Doncic sorgte in Köln für zahlreiche "Ahs" und "Ohs": Seinen 36 Punkten beim knappen Sieg über Deutschland ließ er einen Tag später unglaubliche 47 Zähler gegen Frankreich folgen. Und dass, obwohl bei den Franzosen in Rudy Gobert ein weiterer NBA-Star defensiv den Korb beschützt.

Die Fans

Die Zuschauer dürften ihren Teil dazu beitragen, dass die EM-Endrunde in Berlin zu einem Basketballfest wird. In Köln wurde zuletzt mit über 236.000 gekauften Tickets bereits ein neuer Gruppenphasen-Rekord aufgestellt. Auch in Berlin dürften – neben den Partien am Finaltag – mindestens das Spiel beziehungsweise die Spiele der deutschen Mannschaft wieder ausverkauft sein. Aber auch zu den anderen Partien werden zahlreiche Anhänger der unterschiedlichen Nationen erwartet. So haben über 5.000 Litauer bereits in Köln für fantastische Stimmung gesorgt und auch türkische Mannschaften können bei Berliner Gastspielen stets auf lautstarke Unterstützung von den Rängen zählen.

