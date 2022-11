Fünf Lehren, die der 1. FC Union in die Winterpause mitnimmt

Sieben Spieltage an der Tabellenspitze, der Einzug in die Zwischenrunde der Europa League und großartige Stimmung auf der Tribüne - die bisherige Hinrunde hätte für den 1. FC Union kaum besser laufen können, wurde am Ende allerdings etwas getrübt.